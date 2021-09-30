شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة : مجلس الدولة صاحب الحق فى مراجعة عقود الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حسين فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تجاهد في قضاي التحكيم الدولى بسبب أخطاء ومخالفات وخلل في عقود الاستثمار الثنائي .

وطالب رئيس الهيئة في حوار خاص مع قناة اكستر نيوز، على ضرورة مراجعة كل عقود الاستثمار الثاني الخاصة بالمستثمرين الأجانب، وأضاف رئيس الهيئة ،أن مجلس الدولة هو المنوط بمراجعة عقود الاستثمار الثنائية الخاصة بين المستثمر والحكومة.

وتابع، أن الهيئة نجحت في صد وكسب معظم قضايا التحكيم الدولى، مضيفا أن المستثمر حال انهاء أو فسخ العقد لوجود مخالفات أو خلل فى تلك العقد فيقوم بالتوجة إلى إقامة دعوى تحكيم دولى، ومعظمها في مركز فض وتسوية المنزاعات "أكسيد" بواشطن.

وأوضح، أن هناك اتفاقية بين الهيئة ووزارة الاتصالات، بضخ 120مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة العدل، لميكنة وتطوير بوابة خدمات الهيئة، والعمل داخل جميع فروع قضايا الدولة.