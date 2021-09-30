شكرا لقرائتكم خبر عن "قدرك مكتوب على نمرة العربية".. سيارة شاب توفي بحادث بالإسكندرية تحمل موعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت سيارة شاب لقي مصرعه في حادث سير بالسيارة التي كان يقودها على محور المحمودية يدعي عبد الله زيزو مفارقة غريبة، كشف عنها صديقه ويدعي ميدو منير، والذي أكد أن اللوحة المعدنية بالسيارة حملت نفس موعد ويوم وفاته.

وتحطمت سيارة الشاب بشكل كامل ما نتج عنه وفاته في حينها، إلا أن الغريب في ذلك الحادث هو ارتباط موعد الحادث بنفس أرقام السيارة التي كان يقودها، والتي تحمل رقم 9 نفس ساعة وفاته وكذلك رقم 25 يوم الوفاة 25 سبتمبر، وكتب صديقه ميدو عبر حسابه بموقع "فيس بوك" معلقا :"قدرك كان مكتوب على نمرة العربية يا حبيبى".

وكانت تحمل لوحة السيارة التي كان يقودها عبد الله أرقام "س ي أ – 9259" وهو ما فسره البعض أن ذلك يعني سوء الحظ.