شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تجهض مخططا لإعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أفادت وزارة الداخلية فى خبر عاجل عبر قناة اكسترا نيوز، أن قطاع الأمن الوطنى تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطني والنيل من استقرارها، وإعادة أحياء نشاط التنظيم حيث نجحت قطاع الأمن الوطنى والجهات المعنية من ضبط شقة بحدائق الأهرام تم إخفاء بها ملايين الدولارات لاستخدامها في الاعمال الإرهابية.

وكشفت المعلومات إلى اضطلاع الإخوانية يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات أضافت المعلومات استغلال الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم.. حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ المشروعات المتصلة بحماية الشواطئ وفق أعلى المعايير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظاً على سلامة الاراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصةً على البحر المتوسط.

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى 200 ألف جنيه، تشمل 100 ألفا من صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق وصرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلي 100 ألف جنيه أيضًا، مشيرة إلى إن مبلغ الزيادة سيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء الصندوق من الصرف والذي يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اليوم الخميس لمحافظة شمال سيناء، حيث شاركت مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في لقاء أسر 15 شهيدا، وعدد من المصابين في العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت القباج في احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، وفي اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور البطولي للشهداء والمصابين وبصمود أسرهم وتضحياتهم من أجل مصر، مشيرة إلي أنها حرصت علي لقاء أسر الشهداء لثاني مرة في شهر واحد بعد الاحتفالية التي نظمتها لتكريمهم منتصف الشهر الحالي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وزير الكهرباء: الدولة تدعم الشرائح بـ76 مليار جنيه فى خطة الدعم

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة مازالت تدعم أسعار الشرائح الخاصة ببيع الطاقة بمبلغ 76 مليار بخطة رفع الدعم والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2025.

وأضاف شاكر خلال افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى، أن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بنفس الجودة.

وتابع شاكر، أن الوزارة تسعى للانتهاء من تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء خلال الـ 5 سنوات المقبلة ومع انتهاء هذه الخطة سيعتبر إنجازا جديد يضاف لفريق عمل وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، مضيفا أن استثمارات تطوير مراكز التحكم القومى تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل من كافة المحطات

تبدأ شركة المترو استخراج اشتراكات الطلاب بعد غد السبت مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، حيث تعمل مكاتب الاشتراكات من 8 صباحا حتى 4 عصرا.

ويمكن لأي طالب مع بداية الأسبوع المقبل التوجه لأى مكتب اشتراكات بأى محطة وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها وإعادة تقديمها لمكتب الاشتراكات لاستخراج الاشتراك.

ويتطلب خلال استخراج اشتراك الطلاب إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيه لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 شهور فقط هي فترة الترم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.

الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا لـ 84.4% بمستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان،عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا ل84.4% بمستشفيات العزل بالجمهورية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

لجنة أراضى الدولة تسترد 2.5 مليون فدان و188مليون متر بـ18 موجة إزالة

شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس شريف اسماعيل خلال الإجتماع الدورى للجنة استرداد أراضى الدولة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر جاءت فى مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع وكذلك من تعدى على أراضى وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطئ فى إجراءات التقنين وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.

وقال إن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة فى إطار المدة الزمنية التى حددها رئيس الجمهورية.

المهندس شريف إسماعيل، استعرض خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر والتى شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعدى أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 ألف فدان أراضى زراعية.

وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية فى مايو 2017 وحتى الأن نجحت فى إسترداد 2.5 مليون فدان أراضى زراعية ، و 188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75 % من إجمالى اراضى الدولة المتعدى عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لإسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.

القوى العاملة: صرف 14 ألف جنيه لكل عامل بـ"الحديد والصلب" عن كل سنة خدمة

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم الخميس ، بديوان عام وزارة القوي العاملة ، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية .

وفي كلمته قبل توقيع الاتفاقية أعرب وزير القوي العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام ، في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

وأشار سعفان إلي أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لنا إعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لإرضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

ومن جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هذا الحدث يعتبر استثنائيا ، حيث أنه في خلال 3 سنوات ونصف السنة تم إغلاق 3 شركات، بينما تم تطوير 117 شركة أخرى ، مؤكداً أن قرار الإغلاق لا يؤخذ إلا بعد دراسة متأنية ، واستنفاذ كل الحلول الخاصة بالاستمرار ، مقدما الشكر لكل من كان له دور في هذا الملف حتى تخرج الاتفاقية بهذا الشكل .

معهد الفلك: غرة شهر ربيع الأول 7 أكتوبر .. والمولد النبوى 18 أكتوبر

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،عن أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1443 ستكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم 18 أكتوبر.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس/ - إن عدة شهر ربيع الأول ستكون 30 يوما، ويولد هلال ربيع الأول في تمام الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الأربعاء 29 صفر الحالي الموافق 6 أكتوبر المقبل (يوم الرؤية).

وأوضح القاضي، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 - 17 دقيقة).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (2 - 20 دقيقة)، ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، وسيغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس ب 3 دقائق، وجاكرتا مع غروب الشمس.

فتح باب التقدم بتنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب مدارس المتفوقين STEM

أعلن مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، فتح باب التقديم لطلاب مدارس المتفوقين STEM، بدءا من اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر وحتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، وعلى الطلاب سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg وذلك لتسجيل رغباتهم.

واوضح مكتب التنسيق أنه على الطلاب كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وبتأني شديد، كما توجد إمكانية لتعديل الرغبات، وذلك حتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.