شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: عقوبة عدم تنفيذ المواعيد الشتوية لغلق المحال تصل لسحب الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحال التجارية سيبدأ تطبيقه غدا الجمعة، حيث سيتم فتح المحال 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءاً، أما المولات تغلق الساعة 12 مساءاً، وبالنسبة لتوصيل الطلبات فستكون على مدار 24 ساعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الورش الموجودة داخل المناطق السكنية ستفتح 8 صباحاً وتغلق في تمام الساعة السادسة مساءاً فيما عدا المحلات الموجودة على الطرق السريعة والبنزينات، أما الصيدليات نظراً لطبيعة عملها فستعمل على مدار اليوم".

وقال: "آليات تنفيذ القرار، سيتم متابعة التنفيذ من خلال المحافظات والأجهزة التنفيذية التابعة لها، وفي حال رصد شخص لم يتبع القانون فيما يتعلق بالغلق والفتح، فسيتم تحذيره المرة الأولى، وإن تكرر منه ذلك فسيتم غلق محله أسبوعين، وإن تكررت مرة أخرى سيتم الغلق لمدة شهر ولن يتم فتحه إلا بترخيص، وإذا تكررت بعد ذلك المخالفة، فسيتم سحب الترخيص الخاص به".