ابتداء من منتصف الليل.. غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، عن غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو (ميدان الكيت كات - مسرح البالون والسيرك القومي - شارع أحمد عرابي ) لمدة ٣ أيام؛ لصيانة الفواصل المعدنية.

الشركة المنفذة ستنفذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمنازل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة تحديداً المنازل المؤدية إلى (ميدان الكيت كات - مسرح البالون والسيرك القومي - شارع أحمد عرابي) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو المشار إليها بالتبادل لمدة 3 أيام فقط ابتداء من الســاعة ١٢ صباح يوم الجمعة حتى الخامسة صباح الأحد المقبل دون تعطيل حركة المرور.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.