مرور الجيزة: تحويلة مرورية تزامنا مع غلق طريق الواحات 30 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه طريق مدينة الواحات في المنطقة المحصوره بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطه التفتيش لمدة ٣٠ يوما.

أوضحت الإدارة أن الغلق يتزامن مع مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر ورفع كفاءة و تطوير طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول مايقرب من (٥ كم).

الأمر سيستلزم إجراء غلق كلى لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ماقبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية لمدة 30 يومًا ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم غد الجمعة حتى صباح يوم الأحد الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت تحويلة مرورية للتسهيل على المواطنين:

- حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمه بطريق الواحات بعد استحداث مخرج من الطريق السريع إتجاه الطريق البطـي قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

- استكمال السير بالطريق البطئ حتى المناطق المواجهه لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مره أخرى يسارا اتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطئ اتجاه الطريق السريع وإستكمال السير اتجاه مدينة الواحات.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزه الخدمات المرورية اللازمة؛ لتسيير الحركة المرورية بمحيط موقع الأعمال.