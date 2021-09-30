"اثبت مكانك".. لقطات حية لمداهمة معمل تصنيع مخدر الموت بالحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بدأت أولى خيوط القضية في اشتباه قوة أمنية متمركزة أعلى الطريق الدائري بالمرج في سيارة لاذ قائدها بالفرار بمجرد اقتراب القوات منه.

بتفتيش السيارة عثر على بندقية خرطوش وهواتف محمولة ومبالغ مالية لتكشف تحريات المباحث أن قائد السيارة يتزعم تشكيلا عصابيا لتصنيع وترويج المخدرة خاصة التخليقية منها متخذا عدد من الشقق السكنية بمحافظة القاهرة وكرًا لنشاطه الآثم.

بمداهمة الشقق أمكن ضبط 5 من عناصر التشكيل بحوزتهم 17 كيلو جراما من مخدر الفودو وكمية من المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع و500 ألف جنيه وسيارة ملاكي و3 دراجات نارية.

استمرت الجهود الأمنية دون هوادة؛ بحثا عن رأس الأفعى حتى تم تحديد مكان اختباءه في شقة بنطاق دائرة قسم ثان مدينة نصر شرق القاهرة.

على الفور تم استهدافه بمأمورية مسلحة أسفرت عن ضبطه وآخر رفقته بحوزتهما 5 كيلو جرامات من مخدر الإستروكس وكمية من مخدر الأيس ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع الأستروكس ومبلغ مالي وسلاح ناري خاص به.

وتقدر القيمة المالية للموا المخدرة المضبوطة 5 ملايين جنيه لتؤكد وزارة الداخلية إصرارها على ضبط الخارجين عن القانون خاصة العناصر القائمة على جلب وتصنيع ترويج المواد المخدرة التي تشكل خطورة على الاقتصاد والمجتمع.