ذراع صفوان ثابت.. الداخلية تكشف ملابسات ضبط الإخواني يحيي مهران



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية في بيان ملابسات القبض على الإخواني يحيي مهران، قائلة إنه أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن معلومات قطاع الأمن الوطني أشارت إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في مُخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان وإيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وأضافت الوزارة أن "ثابت" كلَّف "مهران" باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، بغرض محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانات.

ولفت البيان إلى استغلال الإخواني يحيـي مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم.

وتم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من الذخائر.

يذكر أن المحكمة المختصة جددت حبس صفوان ثابت ونجله سيف الدين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، بالإضافة لتمويل أنشطة الجماعة الإرهابية.