غرفة سرية و8 ملايين دولار.. ماذا وجدت الداخلية داخل شقة الإرهابي مهران عثمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت مداهمة وزارة الداخلية لشقة اتخذها الإخواني مهران عثمان لتمويل الكيانات الإرهابية على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 مليون جنيه و400 ألف دولار أمريكي، وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من الذخائر.

وتمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إحباط مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وأشارت المعلومات إضلاع الإخواني يحي مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الاذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

أضافت المعلومات استغلال الإخواني يحي مهران أحد الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم حيث تم عقب تقنين الإجراءات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.