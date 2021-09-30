البابا تواضروس يتابع أعمال بناء الكنيسة القبطية في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية في العراق، الذي يتبع إيبارشية القدس.

ويشرف القمص مينا الأورشليمي حاليًا على بناء الكنيسة القبطية في بغداد إلى جانب خدمته للأسر القبطية في العراق وكردستان.

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، حيث عرض على قداسة البابا عددًا من أمور الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

كما استقبل قداسة البابا في المقر البابوي أمس، نيافة الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، بالولايات المتحدة الأمريكية. وتم خلال اللقاء مناقشة موضوعات خاصة بالعمل الرعوي بالإيبارشية.