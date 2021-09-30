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أولى رحلات الخطوط الأفريقية الليبية تصل إلى القاهرة قادمة من مصراتة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات الخطوط الجوية الأفريقية، قادمة من ليبيا بعد غياب سنوات، على إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا على مدار السنوات الماضية.

ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار مصراتة الليبي، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على الركاب القادمين لمواجهة .

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية الأفريقية، من خلال صالة الوصول الدولي بمبنى الركاب رقم 1 بالمطار، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وترتيب استقبال خاص بأول رحلة جوية للشركة الليبية بعد غياب سنوات.

ومن المقرر أن تغادر رحلة الخطوط الجوية الأفريقية، مطار القاهرة الدولي، في غضون ساعات عائدة إلى ليبيا على متنها عدد من المسافرين إلى الأراضي الليبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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