شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للخصاونة والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء الأردنى إلى القاهرة عصر اليوم، في زيارة رسمية، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولى لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما من المقرر قيام الوفد بجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.