شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على مجموعة صور لشحنة لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، والذى وصل اليوم الخميس لمطار القاهرة الدولى، على متن رحلة شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وقد قامت بأعمال التفريغ والمناولة شركة مطار القاهرة للشحن الجوى CACCوتم وضع الشحنة بمخازن الشركة المجهزة بدرجات حرارة تضمن الحفاظ على سلامة وصلاحية اللقاح.

وكانت الشحنة وصلت مطار القاهرة الدولى شحنة من لقاح فايزر الأمريكى قادمة منالولايات المتحدة الأمريكية هدية للشعب المصري

وتبلغ الشحنة "1.6 مليون جرعة هدية من حكومة الولايات المتحدة للشعب المصري، وهيجزء من التزامنا بمحاربة الوباء".

وكانت مصادر بمطار القاهرة الدولى، قد أكدت أن اليوم الخميس، سيصل المطار شحنة تقدر 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر، تمهيدا لتوزيعها على مراكز اللقاحات بالجمهورية، التى تخطت 1100 مركز، حيث ستكون الأولوية للحصول على لقاح فايزر للمسافرين للخارج.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات آمنة وفعالة وأداة مهمة في الحصول علىالمناعة من الإصابة من كورونا، مؤكدة أنها تسعى إلى توفير اللقاحات الآمنة.

ويبدأ الأثر الوقائى للقاح في التكوّن بعد 12 يوماً من تلقى الجرعة الأولى، غير أناكتساب حماية كاملة يتطلب تلقى جرعتين من اللقاح، وتوصى المنظمة بأن تتراوح الفترةالفاصلة بين الجرعتين من 21 إلى 28 يوماً.



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (1)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (2)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (3)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (4)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (5)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (6)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (7)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (8)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (9)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (10)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (11)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (12)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (13)



وصول لقاح فايزر لمطار القاهرة (14)