شكرا لقرائتكم خبر عن مغارة على بابا الإخوانية بحدائق الأهرام.. تعرف على قصة الغرفة السرية للجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيلة جديدة استخدمتها جماعة الإخوان الإرهابية لإعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته، وذلك من خلال انشاء غرفة سرية داخل شقة في حدائق الأهرام بالجيزة، وضعت داخلها أموال لاعادة نشاط الجماعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطني والنيل من استقرارها، وإعادة أحياء نشاط التنظيم حيث نجحت قطاع الأمن الوطنى والجهات المعنية من ضبط شقة بحدائق الأهرام تم إخفاء بها ملايين الدولارات لاستخدامها في الاعمال الإرهابية.

وكشفت المعلومات إلى اضطلاع الإخوانية يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات أضافت المعلومات استغلال الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى.