شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف أماكن وفرص الأمطار خلال الأيام المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لفرص الأمطار خلال الأيام المقبلة ، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لفرص أمطار مع بداية الأسبوع المقبل .

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” تفاصيل فرص الأمطار وأماكنها خلال الأيام المقبلة، كما يلى :





- يوم السبت 2 أكتوبر:فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.





- يوم الأحد 3 أكتوبر:فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميسالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.