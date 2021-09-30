شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الدولة تدعم الشرائح بـ76 مليار جنيه فى خطة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة مازالت تدعم أسعار الشرائح الخاصة ببيع الطاقة بمبلغ 76 مليار بخطة رفع الدعم والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2025.

وأضاف شاكر خلال افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى، أن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بنفس الجودة.

وتابع شاكر، أن الوزارة تسعى للانتهاء من تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء خلال الـ 5 سنوات المقبلة ومع انتهاء هذه الخطة سيعتبر إنجازا جديد يضاف لفريق عمل وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، مضيفا أن استثمارات تطوير مراكز التحكم القومى تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.