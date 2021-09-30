شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين سيرجى لافروف وسامح شكرى فى موسكو 4 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيجرى محادثات فى موسكو مع نظيره المصرى سامح شكرى فى الرابع من أكتوبر المقبل.