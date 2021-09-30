شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 عاملا فى حريق مصنع مبيدات بالشرقية والدفع بـ 13 سيارة إطفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع لإنتاج مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية العاشر من رمضان، وأسفر الحريق عن إصابة 12 عاملا باختناقات، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بـ 13سيارة إطفاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق.

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وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل 12 حالة إلى مستشفي التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، و3 مصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى، كما يحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.