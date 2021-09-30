شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: شحنة من لقاح فايزر فى طريقها إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، أن هناك شحنة من لقاح فايزر فى طريقها إلى مصر، وذكرت السفارة - فى تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "1.6 مليون جرعة هدية من حكومة الولايات المتحدة للشعب المصري، وهي جزء من التزامنا بمحاربة الوباء".

ويستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم، الخميس، 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر تمهيدا لتوزيعه على مراكز اللقاحات بالجمهورية، التى تخطت 1100 مركز، حيث ستكون الأولوية للحصول على لقاح فايزر للمسافرين للخارج.