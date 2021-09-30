شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنشر صورا من أرض الواقع لمشروعات حياة كريمة فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا من أرض الواقع لعدد من مشروعات ضمن البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وهى محافظات: "بنى سويف والمنوفية والفيوم وأسيوط والمنيا وأسوان والغربية والبحيرة".

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تتابع بشكل دورى مع المحافظات المشروعات المنفذة فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، فى إطار تأكيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعاً مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة، وذلك فى إطار متابعة الوزير للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، والتى تمس حياة المواطنين في مختلف المجالات، و شهد متابعة الموقف التنفيذى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى سيتم تنفيذه فى 3 مراكز هى نصر النوبة و كوم أمبو وإدفو، وتضم تلك المراكز حوالى 31 وحدة قروية و103 قرية رئيسية و 369 عزبة وكفر ونجع .

وأشار شعراوى، إلى ضرورة الالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة خاصة فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة، وتنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأفضل معايير الجودة المطلوبة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم، مشيراً إلى أهمية المتابعة الميدانية لتلك المشروعات على أرض الواقع لتذليل وحل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.





وتدور أهداف مبادرة حياة كريمة حول:1- تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.

2- سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.

3- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.

4- التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.

5- الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.

6- سد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.

7- تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

8- استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.

9- تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.

10- التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.