شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تحذر من تزايد بيع المخدرات الصناعية أونلاين: "الوصول إليها أسهل من أي وقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، من تزايد مبيعات المخدرات الاصطناعية عبر الانترنت، وهو ماجعل الوصول إليها أسهل من أى وقت مضى، مشيرا لوجود أدوات للأمم المتحدة خاصة بمساعدة الدول الأعضاء توقع ومنع الاتجار عبر الإنترنت.

وقالت والى عبر تغريدة بحسابها الرسمى بتويتر :"تتزايد مبيعات المخدرات الاصطناعية عبر الإنترنت، مما يجعل الوصول إليها أسهل من أي وقت مضى، تساعد مجموعة المم المتحدة والأدوات الخاصة بالمخدرات الاصطناعية الدول الأعضاء على توقع ومنع الاتجار عبر الإنترنت والحماية منها، الأدوات الجديدة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية هي جزء من أكثر من 290 موردًا من جميع أنحاء الأمم المتحدة".



غادة والى

ومن جهتها أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن مستقبل العالم يعتمد على القدرة على مواصلة التعليم، واستمراره، حتى فى خضم الأزمات المختلفة.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها بتويتر :"يعتمد مستقبل العالم، على قدرتنا على مواصلة التعلم، حتى في خضم الأزمات".

وتابعت :"مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ملتزمون بشدة بالتعليم من أجل سيادة القانون والنزاهة لدعم الأجيال الجديدة فى بناء مجتمعات أكثر عدلاً".

وكانت الدكتورة غادة والى قد أكدت احتمالية زيادة انقطاع الفتيات عن المدارس بنسبة 2.5 مرة فى الدول المتأثرة بالنزاعات، قائلة: "عندما تتعرض المدارس للهجوم، يكون مستقبلها كذلك".

وغردت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تزيد احتمالية انقطاع الفتيات عن المدارس بمقدار 2.5 مرة في البلدان المتأثرة بالنزاع مقارنة بأي مكان آخر".