شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مراكز التحكم الآلية تحدد نوع ومكان انقطاع التيار فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد سطوحى، مدير عام تطوير مراكز التحكم بوزارة الكهرباء ، أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتضم هذه المرحلة مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومركزى تحكم الدقى و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وأضاف سطوحى خلال الافتتاح التجريبي لأول مركز تحكم آلى بالقاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن مشروع تطوير مراكز التحكم القومى لتصبح ذكية سيقلل زمن الانقطاع ولن ينتظر شكوى المواطن بوجود عطل أو انقطاع لأنه يظهر إلكترونيا على شاشة التحكم ويحدد نوع ومكان العطل فى دقائق.

وأوضح سطوحى ، أن مشروع تطوير مراكز التحكم و رقمنة هذه المراكز خلق 1600 فرصة عمل جديدة علاوة على أنه يخدم مليون 350 الف مشترك بواقع 10 ملايين مواطن.