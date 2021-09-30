الداخلية: ضبط قيادي إخواني استخدم غرفة سرية كخزنة لإخفاء ملايين الدولارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في إجهاض مخططات الإخوان الإرهابية، التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقرارها، إذ تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

أشارت المعلومات إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانات.

وأضافت المعلومات استغلال الإخواني، يحيـي مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم.

وتم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من الذخائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.