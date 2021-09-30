"مخدرات بـ 10 مليون جنيه".. كواليس مداهمة بؤرة إجرامية مُسلحة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

داهمت الأجهزة الامنية بالقليوبية، بؤرة إجرامية مُسلحة شديدة الخطورة تخصص عناصرها في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة تخصص عناصرها في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة أول العاشر من رمضان – مركز شرطة شبين القناطر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (الشرقية - القليوبية )، والإدارات العامة لـ (تكنولوجيا المعلومات - المساعدات الفنية – تدريب كلاب الأمن والحراسة) تم إعداد مأموريات متزامنة استهدفت عناصر التشكيل وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط ("نجلة ، وزوجة أحد العناصر الإجرامية" – لهما معلومات جنائية ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما (32 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة – 3 قطع مشغولات ذهبية).

كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية).. حال تواجده بمسكنه وبحوزته 48 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام – 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو"- بندقية آلية وعدد من الطلقات - مبلغ مالي تجاوز الـ 460 ألف جنيه –هاتف محمول – 3 قطع مشغولات ذهبية).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (10,000,000 – عشرة ملايين جنيه).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.