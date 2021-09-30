ضبط عاطل حول مسكنه وكرا لتصنيع "العقاقير المخدرة" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بتصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية مُتخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر البودر - الأدوات والمواد المُستخدمة في التصنيع "2 كيس متوسط الحجم بداخله مادة تستخدم في تصنيع مخدر البودر" - زجاجة بها مادة كيميائية - زجاجات قطرة – عدد من الأقراص مجهولة المصدر – مبلغ مالي – هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأدوات المُستخدمة لتصنيع المواد المخدرة والكميات المضبوطة منها هى ناتج تصنيعه وحيازته لها بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.