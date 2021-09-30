"جثة بالمدقات الصحراوية".. كواليس مشاجرة تحولت لجريمة اختطاف وقتل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسوان، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة أبو سمبل بمديرية أمن أسوان بلاغا من مُستأجر قطعة أرض زراعية بدائرة المركز يفيد بحدوث مشاجرة بينه وأحد الأشخاص وآخرين حال تواجده بأرضه المستأجرة، وقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات بالرأس واصطحاب "شقيقه" بسيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) ولاذوا بالهرب لوجود خلافات سابقة بينهم، وفى وقت لاحق عُثر على جثة شقيقه المختطف وبها "كدمات وسحجات متفرقة بأحد المدقات الصحراوية".

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - "لأحدهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب لخلافات بينهم حول الجيرة حيث قاموا باختطاف المجني عليه والتوجه به لمكان العثور والتعدي عليه بشوم وأحداث إصابته المشار إليها التي أودت بحياته وإلقاء جثته، ولاذوا بالهرب، كما أرشدوا عن (2 عصا خشبية "شومة"- السيارة المستخدمة في اختطاف المجني عليه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط المتهم الهارب.