وزير الكهرباء يكشف لمصراوي أسباب إنشاء مراكز التحكم الآلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح التشغيل التجريبي لمركز التحكم الٱلي بالقاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بحضور كافة قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر ومسئولي شركة شنايدر إليكتريك مصر.

وكان فى مقدمة الحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء والدكتور على عبد الفتاح وكيل أول وزارة الكهرباء لشؤون قطاع مكتب الوزير ..

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على أن إنشاء المركز يهدف لتحقيق الاستقرار واستمرار التغذية الكهربائية وسرعة إعادة التيار الكهربائي وتقليل الأعطال بجميع الاستخدامات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.

وأوضح شاكر، لمصراوي، أن المركز يهدف أيضا لمتابعة المراقبة المستمرة لحالة تشغيل الشبكة لحالة تشغيل الشبكة ونقل أي تغير فور حدوثه، وبذلك يتم التدخل السريع لإعادة الوضع وتقليل فترات الفصل مما يؤدي إلى زيادة مبيعات الطاقة وزيادة العائد المادي وكذلك المراقبة المستمرة لأحمال (المغذيات وجهد قضبان 0303)، خاصة عند وجود أي خلل يطلق إنذارا صوتيا ومرئيا، كما يهدف لنقل إشعارات أعطال الجهد المتوسط وتحديد مكان العطل مما يؤدي إلى تقليل زمن الفصل وعزل الكابل.

وأكد المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، على أن إنشاء مراكز التحكم الآلية تهدف لتمكين الشركة من عمل الدراسات على حالة الشبكة في الأوضاع العادية وغير العادية لتحسين أداء الشبكة واستقرارها، وكذلك حصولها على حالة أي مغذي وصورة الأجزاء المفصولة.

وحول مركز تحكم آلى القاهرة الجديدة، أكد أنه سيخدم 340 ألف مشترك حيث يقام على مساحة 500 كم2 ويحتوى على 4 محطة محولات و109 موزعات بالإضافة إلى 679 كشكا من إجمالي 3400 كشك.

وأوضح أن ما تم تنفيذه بلغ 270 كشكا بنسبة تنفيذ 38%، بالإضافة إلى 29 موزعا بنسبة تنفيذ 36% بتكلفة قدرها 1.322 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الأعمال بدأت في شهر يوليو 2020 بمدة تنفيذ 18 شهرا، حيث من المقرر أن يتم التشغيل التجريبي اليوم 30 سبتمبر 2021 على أن يتم إنهاء الأعمال في 4 يوليو 2022.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقت مع إحدى الشركات الخاصة على تنفيذ 4 مراكز تحكم للطاقة، بقيمة استثمارات تصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وبدأت الشركة الخاصة بالتعاون مع شركات أخرى في تنفيذ بعض مراكز التحكم ضمن المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتضم هذه المرحلة مركزي تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومركزي تحكم الدقي و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى ملياري يورو.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، "القابضة لكهرباء مصر"، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وبعض أجزاء محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).​​