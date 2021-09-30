الجيزة: ضعف المياه عن 6 مناطق لمدة 24 ساعة بداية من الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة مما يستلزم توقف المروق رقم "١" للقيام بتنفيذ أعمال العمرة السنوية.

وأوضحت المحافظة، في بيان، الخميس، أن الأمر يستلزم إيقاف المروق لمدة 24 ساعة خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 وحتى الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 2/10/2021، علما بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي "بني يوسف – الحرانية - زاوية أبو مسلم - شبرامنت - طموه- المنوات".

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا، وتهيب المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.