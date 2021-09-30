وزير الكهرباء يشهد التشغيل التجريبي لمركز التحكم الآلي بالقاهرة الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح التشغيل التجريبي لمركز التحكم الٱلي بالقاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بحضور كافة قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر ومسئولي شركة شنايدر إليكتريك مصر.

وكان في مقدمة الحضور المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور علي عبدالفتاح، وكيل أول وزارة الكهرباء لشؤون قطاع مكتب الوزير.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقت مع إحدى الشركات الخاصة على تنفيذ 4 مراكز تحكم للطاقة، بقيمة استثمارات تصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وبدأت الشركة الخاصة بالتعاون مع شركات أخرى في تنفيذ بعض مراكز التحكم ضمن المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتضم هذه المرحلة مركزي تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومركزي تحكم الدقي و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى ملياري يورو.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، "القابضة لكهرباء مصر"، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وبعض أجزاء محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).