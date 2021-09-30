التموين: بدء صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ صرف السلع التموينية والتي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ -ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية- ستبدأ صرف السلع الغذائية للمواطنين على بطاقة الدعم غدا من التاسعة صباحا.

وأوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، الخميس، أن مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية ستقوم بصرف كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف، وتتنوع ما بين الأرز والزيت بعبوتية واحد لتر والـ 800 مللي والسكر والمكرونة، ومساحيق الغسيل والسمن الصناعي، وغيرها من السلع الأخرى التي تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن شركتي الجملة تضخان يوميا ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت وألف طن أرز وألف طن مكرونة.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على اختيار أفضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم والرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة تنفق شهريا ما يقرب 3 مليارات جنيه؛ لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، موضحا أن عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مستفيدا.

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