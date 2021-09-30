شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم بتنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب مدارس المتفوقين STEM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، فتح باب التقديم لطلاب مدارس المتفوقين STEM، بدءا من اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر وحتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، وعلى الطلاب سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg وذلك لتسجيل رغباتهم.

واوضح مكتب التنسيق أنه على الطلاب كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وبتأني شديد، كما توجد إمكانية لتعديل الرغبات، وذلك حتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.