شكرا لقرائتكم خبر عن مطارا برج العرب وشرم الشيخ يجددان شهادة الأيزو لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الشركة المصرية للمطارات بضم إنجاز جديد فى لائحة إنجازتها لعام 2021 بتجديد مطارى برج العرب وشرم الشيخ الدوليين لشهادة الايزو2015/9001 لمدة 3 سنوات أخرى، بعد نجاح فى المراجعة الأولى لهما، بدون أى حالات عدم مطابقه تحول دون التجديد، وذلك بعد إجراء المراجعة الأولى من الشركة المانحة SGS على مطار برج العرب الدولى يومى 13/14 سبتمبر ومطار شرم الشيخ الدولى يومى 29/28 سبتمبر.

وتكمن أهمية تجديد شهادة الأيزو للمطارات المصرية فى أن معيار الأيزو ٩٠٠١ يعد من أكثر معايير الجودة إنتشارا حول العالم، ويساعد هذا المعيار على تلبية توقعات العملاء بشكل كبير، ومراقبة مستوى الجودة والعمليات، مما يساهم فى تطوير أداء العمل بشكل ملحوظ.

وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته البالغة، بهذا الإنجاز الذى سيساعد مطاراتنا على التنافس بأعلى المستويات، وسيوفرالقدرة على تلبية احتياجات الركاب، وتوفير الوقت والنفقات وإدارة الموارد الإدارة المثلى.

كما وجه منصور الشكر لجميع العاملين بالشركة والمطارات على العمل الجاد الذى يؤتى بثماره نجاح ورقى للشركة يوما بعد يوم .



