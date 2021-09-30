شكرا لقرائتكم خبر عن اعتدال بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:





درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 سبتمبر:القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة





درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة