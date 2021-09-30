شكرا لقرائتكم خبر عن المصروفات لن تحرم طالبا من الدراسة.. رسائل محافظ القاهرة لأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات ، مشيرا إلى أنه سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام فى مدارسهم.

وشدد محافظ القاهرة على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائياً بالمدارس مؤكدًا أن الطالب المتجاوز سيعاقب بالقانون، كما شدد محافظ القاهرة على حسن استقبال أولياء الأمور والاستماع لشكواهم والعمل على حلها على الفور .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بعد عامين من جائحة كورونا تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب وهو ما يتطلب التشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بدايةالعام حتى نهايته ، مؤكدا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس في تقليل الوفيات والإصابات ، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من 2 مليون طالب و2200 مدرسة .

وشدد محافظ القاهرة على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، مؤكدًا على أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لمراجعة استعدادات العاصمة لبدء العام الدراسي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالقاهرة .

وطالب محافظ القاهرة بوجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية واستعواض النواقص على الفور مشيرا إلى ضرورة تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس .

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار عملية تطعيم القائمين على العملية التعليمية مطالبا بسرعة الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي، مؤكدا أن الدولة وفرت كافة أنواع التطعيمات مشددا على أنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة مع أي فرد من القائمين على العملية التعليمية حال تعاملهم مع الطلاب دون الحصول على اللقاح مشيرا إلى أنه سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول اي شخص للمدرسة طالب أو معلم او زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.