شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تحذر: إغلاق أى دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى ردا على المنشور الذى تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بامتناع إحدى دور الأيتام عن تنفيذ إجراءات كفالة الأطفال، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد أى دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة، وقد يصل الإجراء لغلق الدار بالكامل.

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن المنشور الوزارى الخاص بالاستعلام الميداني الاجتماعي والأمني سارى على كافة الأسر الراغبة فى الكفالة والتى لم تستلم أطفال حتى تاريخه، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والتأكد من كفاءة الأسر وإمكانية إدارتها للكفالة.