شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس: لن يسمح لطلاب الدراسات العليا بدخول الامتحانات دون تلقى اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت كلية الطب بجامعة عين شمس، تعليمات هامة انطلاقا من قيام كلية الطب بدورها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وبناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن التأكيد على تلقي جميع الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لجرعتي لقاح كورونا.

وأكدت كلية الطب بجامعة عين شمس، أن تلقي اللقاح إجباري وليس اختياري، وبناء على ذلك قررت الكلية، التأكيد على جميع الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا أن تلقي لقاح كورونا هو أمر إجباري وليس اختياري وأنه شرط للانتظام في الدراسة.

كما أكدت الكلية ، أنه لن يسمح لأي طالب بالإنتظام في الدراسة بالكلية دون تلقى لقاح كورونا ، فضلا عن التأكيد على طلاب الدراسات العليا المتقدمين لأداء امتحان دور أكتوبر 2021 بأنه لن يسمح لهم بدخول الامتحان دون تقديم ما يفيد تلقي لقاح كورونا.