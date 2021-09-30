شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر فى تطبيق الشهادة الدولية على الغطاسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أماني نخلة مدير برامج التنوع البيولوجي في برنامج الأمم المتحدة الأنمائي أن مصر الأولي في الشرق الأوسط التي نجحت في تطبيق اشتراط شهادة دولية للغطاسين للحفاظ علي البيئة تحت الماء للسماح بالغطس فى شرم الشيخ.

واضافت د. اماني نخلة أن ذلك يأتي بإشراف كامل من هيئة تنشيط السياحة وغرفة الغوص للتأكيد علي حصول الغطاسين الحصول علي الشهادة الدولية للسماح لهم باصطحاب السياح للغطس في الأماكن الغنية بالشعب المرجانيه مشيدة بمبادرة مصر " ايكو ايجبت " للترويج للسياحه البيئية والحفاظ علي الحياة تحت الماء بالتعاون بين undp و الحكومة المصرية

جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم، الخميس، لمناقشة الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني المعني بالمناخ ويأتي ذلك ضمن سلسله ورش العمل التي ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها د. محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنميه المستدامه بمشاركة راوية الدابي مسؤول التواصل ببرنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" ود.اماني احمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية بالهيئة العامة للثروة السمكية.