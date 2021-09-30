شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف طريق المريوطية بعد توسعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال توسعه البر الشرقي لطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام ومحور محمد أنور السادات، حيث أطمأن المحافظ على الالتزام بتطبيق خط التنظيم علي كافة المنشات الواقعه بمسار الطريق، مشيراً انه جارى رصف عددا من القطاعات التي تم ضمها بمسار الطريق لتحقيق توسعه تساهم في تحقيق سيولة مرورية.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بعدم السماح بوجود اي تعديات بمسار الطريق ومتابعه دورية لأعمال التوسعة لما لها من اهمية مرورية مع التشديد علي منع الانتظار الخاطئ للمركبات.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمتابعه مع الشركة المنفذة لأعمال الرصف للقطاعات الجاري ضمها للطريق وضرورة سرعه الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف الطريق البطئ الموازي للبر الغربي لطريق المريوطية نطاق حي الهرم موجها مديرية الطرق بالتأكيد علي الشركة المنفذة بتلافي بعض الملاحظات في تنفيذ أرصفه المشاه قبل استلام الأعمال.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة وحي الهرم برفع أى نواتج للأعمال مع إقامة سور بجوار أحد المنشآت لعدم إلقاء المخلفات بمحيطه.

كما وجه المحافظ بسرعة تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقي اللبيني والمريوطية .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.