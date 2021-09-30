شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات أكتوبر اليوم للأعضاء والورثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن صرف دفعة معاشات أكتوبر المستحقة للأعضاء الورثة وتوافرها فى ماكينات الصرف الآلى.

وشددت النقابة العامة، فى بيان، على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

ويبلغ عد الأعضاء المستحقين 287 ألف و82 عضوا، بقيمة 99 مليون و134ألف و221 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 216 ألف و588 بقيمة 29 مليون و81 ألف، و65 جنيهاً.