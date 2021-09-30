شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يوفر العلاج البيولوجى لأكثر من 500 حالة من مرضى الروماتويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام بيت الزكاة والصدقات بتوفير العلاج لأكثر من 500 حالة من مرضي الروماتويد غير المشمولين بالتأمين الصحي وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج والمستحقين للزكاة، تنفيذا لتكليفات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر ، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات.

كما عقد بيت الزكاة والصدقات اجتماعا مع رؤساء أقسام أمراض الروماتيزم و المناعة وأيضا الطب الطبيعي والتأهيل في الجامعات المصرية والتي ضمت كلا من جامعة القاهرة، وعين شمس، والأزهر، والمنصورة، وأسيوط، والإسكندرية.

وتم خلال الاجتماع وضع الإستراتيجيات الجديدة لمبادرة علاج مرضي الروماتويد ومناقشة انجازات وتحديات المبادرة السابقة، خاصة أن العلاج البيولوجي تكلفته عالية بالمقارنة بالعلاج العادي، وذلك بهدف علاج كل الحالات الغير قادرة من مرضي الروماتويد.

ويقوم بيت الزكاة بتقديم خدمات صحية للمستحقين من خلال برنامج " صحة " لرعاية المرضي، وهو أحد البرامج الرئيسية لبيت الزكاة، ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.