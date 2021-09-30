شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وأعضاء اللجنة بجولة تفقدية موسعة داخل مطار القاهرة الدولى.

وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئي بالمطارات وفقًا لتوجهات الدولة المصرية من أجل متابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحي والبيئي بالمطارات، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية،و توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

بدأت الجولة بزيارة صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (١) حيث تفقدت اللجنة صالتى 2/3 بالمبنى كما تم تفقدت كل من الصالة الموسمية وصالة رقم 4 المخصصة للرحلات الخاصة وكذا الأسواق الحرة وكاونترات السفر والوصول بتلك الصالات.

واطلع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتمبشكل مستمر داخل صالات السفر والوصول بالمطار، وذلك للتأكد من تطبيق أعلىالمعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية.

كما تفقد اعضاء اللجنة متحفى الآثار بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة ، وكذامكتب الحجر الصحى بالمطار حيث تم المرور على غرف العزل الصحي والتأكد من سلامة كافة الإجراءات.

كما قامت اللجنه العليا بتفقد كل من مبنى شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وشركةLSG إحدى الشركات العاملة بالمطار فى مجال تموين الطائرات للإطمئنان على سيرالعمل والإنتاج وكيفية إعداد وتجهيز الوجبات وفقاً لمعايير الجودة العالمية وقواعدالسلامة والجودة في كل مراحل الإنتاج وتحميلها في أحدث السيارات المبردة لنقل الوجبات ، حيث تم المرور على كافة مواقع العمل الإنتاجية للاطمئنان على الإجراءات الإحترازية والوقائية وكيفية تصنيع وتحضير الوجبات.

وأعقبها زيارة لمجمع البضائع وأقسام الصادر والوارد والمنطقة الجمركية والصالة المبردة حيث أثنت اللجنة على التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمطار فيتسهيل العقبات لشحن وتخزين واستلام الصادرات والواردات من البضائع والعمل سويا للحد من المشكلات.

وفي ختام الجولة تفقدت اللجنة العليا الأسوار الخارجية لتأمين مطار القاهرة ومنظومة كاميرات المراقبة واشادت بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية في تأمين محيط المطار من الداخل والخارج.