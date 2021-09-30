تأجيل دعوى تعويض "العدل جروب" بـ10 ملايين من سارة التونسي لجلسة 4 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب التي تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه لجلسة 4 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.

وأحالت الاقتصادية الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي و عدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت فى المجال الفني لعقود.