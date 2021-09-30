١٢ واقعة في ٧ مناطق.. كواليس سقوط عصابة المشاغبين الأربعة لسرقة السيارات "بحركة واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود بحث رفيعة المستوى منحت ضباط مباحث الجيزة برئاسة اللواء عاصم أبو الخير فرصة الايقاع بأحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة السيارات في محافظتي الجيزة والقاهرة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تكوين 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون متخذين من دوائر (مركز شرطة أوسيم – أقسام شرطة "ثان وثالث أكتوبر – الأهرام بالجيزة (وأقسام شرطة النزهة - القطامية -التجمع الأول بالقاهرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي.

كما أضافوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط 5 سيارات لدى عملائهم (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف) ،كما أقر المتهمون بإعادتهم 7 سيارات لمالكيها بأسلوب "المساومة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.