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كمين الصف يوقع تاجري حشيش في حالة تلبس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث الصف جنوب الجيزة من ضبط شخصين كوما عصابة لتجارة الحشيش.

أكدت تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف اتجار شخصين في المواد المخدرة ، مُتخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية تحت إشراف العقيد تامر صالح وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات ملك أحدهما ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي – عدد من الهواتف المحمولة ). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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