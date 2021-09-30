كمين الصف يوقع تاجري حشيش في حالة تلبس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث الصف جنوب الجيزة من ضبط شخصين كوما عصابة لتجارة الحشيش.

أكدت تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف اتجار شخصين في المواد المخدرة ، مُتخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية تحت إشراف العقيد تامر صالح وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات ملك أحدهما ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي – عدد من الهواتف المحمولة ). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة والسيارة للاتصال والترويج لعملائهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.