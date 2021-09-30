التفاصيل الكاملة لاختطاف تاجر ماشية على يد عصابة الشرطة المزيفة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات اختطاف تاجر ماشية بكرداسة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) ، بقيام مجهولون يستقلون مركبة "أتوبيس خاص" باصطحاب (شقيقه "تاجر ماشية") من مسكنه الكائن بذات الناحية مدعين أنهم رجال شرطة ، واتهامه لأحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالقليوبية ، وأصل إقامته بمحافظة أسيوط) أنه وراء الواقعة لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه (المجني عليه).

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص – جميعهم مقيمين بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريتي أمن (القليوبية - أسيوط) تم استهداف وملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن المجني عليه.

وباستكمال ملاحقتهم أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهم (فرد محلي- عدد من الطلقات).

وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه فاتفق مع شقيقه على الاستعانة بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي، وأيد ذلك باقي المتهمين والمجني عليه.