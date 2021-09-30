سقط في عرينه.. ضبط عنصر إجرامي يتاجر في المخدرات بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مسجل خطر لاتجاره في المواد المخدرة بالعياط.

أكدت تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين اتجار مسجل خطر في المواد المخدرة، مُتخذاً من قطعة أرض بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بقيادة النقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط وبحوزته

(بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار –كمية من مخدر البانجو.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النياية العامة للتحقيق.