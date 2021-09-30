جمع 40 مليون جنيه خلال عامين.. الأموال العامة تضبط تاجر عُملة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الداخلية في ضبط صاحب محل أقمشة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 40 مليون جنيه في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة الأقمشة - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج" ، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 40 مليون جنيه مصري.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.