حملة اليوم الواحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5485 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3205 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 135 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و 23 مخالفة موقف عشوائى، و 62 مخالفة لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.