تهريب عملات أثرية وبضائع أجنبية.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها:- (قطع غيار سيارات – بضائع أجنبية الصنع).

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية عن ضبط 1 قضية، 35 قضية في مجال الأمن العام.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 531 مخالفة متنوعة، وتم تنفيذ 255 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.