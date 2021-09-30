محافظ القاهرة يطالب بسرعة الانتهاء من تطعيم أعضاء المنظومة التعليمية قبل بدء الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، مؤكدا على أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لمراجعة استعدادات العاصمة لبدء العام الدراسي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالقاهرة.

كما أشار محافظ القاهرة إلى استمرار عملية تطعيم القائمين على العملية التعليمية مطالبا بسرعة الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي.

وطالب محافظ القاهرة بوجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية واستعراض النواقص على الفور، مشيرا إلى ضرورة تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس.